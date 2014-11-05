国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水扩大，卖压沉重

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡11月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周三跌至两个交易日低点，抹去周二反弹升幅，因大量供给推低价格。
路透数据显示，380-cst现货贴水扩大0.10美元，每吨较新加坡现货报价贴水0.64美元。
“看来似乎本地所有市场人士都持有油品的多头仓位，”一名新加坡交易商表示，他补充称多数市场人士倾向在年底前维持存货于低档，且可能被迫在12月卖出库存。
不过在市场人气转弱之际，印度石油公司(Indian Oil Corp/IOC)逆势以每吨较IOC公式贴水8-9美元出售3.0-3.5万吨380-cst燃料油给嘉吉，这批船货将在11月13-15日装运，贴水程度较上次IOC出售船货给Gunvor时高出约6%。
部分人士认为这样的价格相当强劲，因这批船货包含送往新加坡运费在内的成本至少较新加坡报价每吨升水3美元。
现货市场方面，有三笔380-cst燃料油交易。
Lukoil向中国石油卖出两批2万吨380-cst燃料油船货，12月1-5日装运，每吨较新加坡现货报价贴水1美元。
壳牌向联合石化买进2万吨380-cst燃料油，11月25-29日装运，齐平于新加坡现货报价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。