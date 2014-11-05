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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 18:57 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水扩大，卖压沉重

路透新加坡11月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周三跌至两个交易日低点，抹去周二反弹升幅，因大量供给推低价格。

路透数据显示，380-cst现货贴水扩大0.10美元，每吨较新加坡现货报价贴水0.64美元。

“看来似乎本地所有市场人士都持有油品的多头仓位，”一名新加坡交易商表示，他补充称多数市场人士倾向在年底前维持存货于低档，且可能被迫在12月卖出库存。

不过在市场人气转弱之际，印度石油公司(Indian Oil Corp/IOC)逆势以每吨较IOC公式贴水8-9美元出售3.0-3.5万吨380-cst燃料油给嘉吉，这批船货将在11月13-15日装运，贴水程度较上次IOC出售船货给Gunvor时高出约6%。

部分人士认为这样的价格相当强劲，因这批船货包含送往新加坡运费在内的成本至少较新加坡报价每吨升水3美元。

现货市场方面，有三笔380-cst燃料油交易。

Lukoil向中国石油卖出两批2万吨380-cst燃料油船货，12月1-5日装运，每吨较新加坡现货报价贴水1美元。

壳牌向联合石化买进2万吨380-cst燃料油，11月25-29日装运，齐平于新加坡现货报价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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