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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 19:03 BJT

东南亚股市：多数收低，因欧元区成长预估下调且美国贸易逆差扩大

泰国SET指数 领军下跌，跌幅达0.5%。泰国央行周三决议维持利率不变，但指称必要时有进一步降息的空间；泰铢闻讯即贬至6月2日以来低位。

Siam Cement 跌1.3%，而True Corporation 则跌1.7%。

　　新加坡股市 则逆势上扬0.2%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.27 -3.00 -0.70 +9.24 388.37

新加坡 3287.54 5.97 +0.18 +3.79 3167.43

马来西亚 1839.29 -8.07 -0.44 -1.48 1866.96

泰国 1577.40 -7.75 -0.49 +21.46 1298.71

印尼 5066.83 -4.11 -0.08 +18.55 4274.18

菲律宾 7208.81 -13.20 -0.18 +22.39 5889.83

越南 597.01 -1.38 -0.23 +18.31 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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