马来西亚期市：棕榈油价格跌至一周低点，尾随大豆及原油跌势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透吉隆坡11月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二个交易日下跌，来到一周低点，尾随大豆及原油价格重挫走势，同时也面临另一波修正压力。
市场人士表示，豆油价格走软可能浇熄对棕榈油的胃口，因为对价格敏感的买家将会选择相对便宜的食用油。豆油及棕榈油均是既可食用亦可作为燃料油的替代品。
马来西亚指标1月棕榈油合约 尾盘跌至每吨2,243马币，为10月29日以来最低，收盘下跌2.4%至2,252马币。
总成交量为54,548口，高于平常的35,000口。
精炼棕榈油酸离岸价格(FOB)POL-MYRBD-M1与阿根廷豆油间的价差BO-ARGUPR-P1周二收窄至约每吨贴水70美元，8月底时约为贴水130美元。
“稳健修正的时点恰到好处。上述价差持续缩小，而我们担心需求，”吉隆坡一当地大宗商品经纪商交易员表示。
美国12月豆油合约 亚洲尾盘大跌2%，大连商品交易所主力豆油合约 则是大跌2.5%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。