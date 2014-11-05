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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 19:14 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格跌至一周低点，尾随大豆及原油跌势

路透吉隆坡11月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二个交易日下跌，来到一周低点，尾随大豆及原油价格重挫走势，同时也面临另一波修正压力。

市场人士表示，豆油价格走软可能浇熄对棕榈油的胃口，因为对价格敏感的买家将会选择相对便宜的食用油。豆油及棕榈油均是既可食用亦可作为燃料油的替代品。

马来西亚指标1月棕榈油合约 尾盘跌至每吨2,243马币，为10月29日以来最低，收盘下跌2.4%至2,252马币。

总成交量为54,548口，高于平常的35,000口。

精炼棕榈油酸离岸价格(FOB)POL-MYRBD-M1与阿根廷豆油间的价差BO-ARGUPR-P1周二收窄至约每吨贴水70美元，8月底时约为贴水130美元。

“稳健修正的时点恰到好处。上述价差持续缩小，而我们担心需求，”吉隆坡一当地大宗商品经纪商交易员表示。

美国12月豆油合约 亚洲尾盘大跌2%，大连商品交易所主力豆油合约 则是大跌2.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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