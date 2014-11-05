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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 19:39 BJT

国际油市：亚洲航煤现货升水升抵逾一个月高位，市场预计需求将升温

路透新加坡11月5日 - 亚洲航煤现货升水周三攀升至逾一个月高位，因交易商预计北亚冬季取暖燃料需求将升温。

路透数据显示，航煤现货升水上扬0.25美元，至每桶高出新加坡报价0.40美元，为9月30日以来高位。

北亚一交易商指出，尽管日本气温仍未下降，但因韩国炼厂产能利用率下滑，导致供给减少。

“对于汽油及柴油等卖得不太好的油品，韩国炼厂希望进行减产，因此供给有点紧缩，”该交易商表示。

“再加上他们看好气候变冷，而紧握航煤船货不放，优先出售煤油而非航煤。”

台塑石化已开始洽谈明年销售含硫10ppm及500 ppm柴油及航煤的定期合约。一名知情人士表示，整体销售量料与今年合约相去不远。

新加坡现货市场有一笔柴油交易，无航煤交易。

新加坡贸易商兴隆自Lukoil买进15万桶含硫量500ppm柴油，11月20-24日装运，价格较11月21-27日新加坡报价均价每桶贴水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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