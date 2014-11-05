国际油市：亚洲航煤现货升水升抵逾一个月高位，市场预计需求将升温

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡11月5日 - 亚洲航煤现货升水周三攀升至逾一个月高位，因交易商预计北亚冬季取暖燃料需求将升温。
路透数据显示，航煤现货升水上扬0.25美元，至每桶高出新加坡报价0.40美元，为9月30日以来高位。
北亚一交易商指出，尽管日本气温仍未下降，但因韩国炼厂产能利用率下滑，导致供给减少。
“对于汽油及柴油等卖得不太好的油品，韩国炼厂希望进行减产，因此供给有点紧缩，”该交易商表示。
“再加上他们看好气候变冷，而紧握航煤船货不放，优先出售煤油而非航煤。”
台塑石化已开始洽谈明年销售含硫10ppm及500 ppm柴油及航煤的定期合约。一名知情人士表示，整体销售量料与今年合约相去不远。
新加坡现货市场有一笔柴油交易，无航煤交易。
新加坡贸易商兴隆自Lukoil买进15万桶含硫量500ppm柴油，11月20-24日装运，价格较11月21-27日新加坡报价均价每桶贴水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。