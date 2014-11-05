欧洲个股：法巴称未参与意大利西雅那银行售股筹资案

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透罗马11月5日 - 法国巴黎银行 的意大利部门BNL主管周三表示，该行将不参与意大利西雅那银行(Banca MPS)计划中的供股案。
BNL执行长Fabio Gallia在记者会中被问到，法巴是否曾被接触到西雅那银行售股筹资案、以及法巴是否对西雅那银行资产有兴趣，他回答道：
“没有，我们没有参与。我们只专注于自身的行业计划。”
西雅那银行董事会周三将开会讨论填补21亿欧元的资本缺口。
消息人士说，西雅那银行指派高盛 、Mediobanca 、花旗 、瑞银 负责处理此项供股案。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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