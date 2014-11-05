欧洲个股：法巴称未参与意大利西雅那银行售股筹资案

路透罗马11月5日 - 法国巴黎银行 的意大利部门BNL主管周三表示，该行将不参与意大利西雅那银行(Banca MPS)计划中的供股案。

BNL执行长Fabio Gallia在记者会中被问到，法巴是否曾被接触到西雅那银行售股筹资案、以及法巴是否对西雅那银行资产有兴趣，他回答道：

“没有，我们没有参与。我们只专注于自身的行业计划。”

西雅那银行董事会周三将开会讨论填补21亿欧元的资本缺口。

消息人士说，西雅那银行指派高盛 、Mediobanca 、花旗 、瑞银 负责处理此项供股案。(完)