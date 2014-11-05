美国数据：10月31日止当周抵押贷款申请下滑，利率走高--MBA

路透纽约11月5日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，因利率走升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月31日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下跌2.6%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑5.5%，购房贷款申请指数上升2.6%。

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30年期固息抵押贷款利率平均为4.17%，较前一周的4.13%上升4个基点。