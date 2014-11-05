美国数据：10月31日止当周抵押贷款申请下滑，利率走高--MBA

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约11月5日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，因利率走升。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月31日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下跌2.6%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑5.5%，购房贷款申请指数上升2.6%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
30年期固息抵押贷款利率平均为4.17%，较前一周的4.13%上升4个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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