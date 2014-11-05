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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 20:47 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，联合石化采购接近尾声

路透新加坡11月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至四个交易日低点68.73美元，联合石化罕见的年底采购潮接近尾声。

联合石化采购11-12月交运船货超过30万吨，接近期40万吨的目标。

联合石化近期采购令部分交易商感到意外，协助提振人气。举例来说，12月下半月交付至韩国的现货船货贴水暂时收窄。

但如今预料价格将下滑，因需求可能是暂时性的。

同时，韩国KPIC本周也敲定2015年合约，将买进约10万吨石脑油，价格以成本加运费(C&F)计算，较日本报价每吨贴水约2美元。

印度HPCL标售最多3万吨石脑油11月底从Vizag装运船货，招标在周三截止。

亚洲汽油裂解价差下跌11%至每桶7.53美元，将近是两个半月低点，反映出纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货下滑。

台塑化预定明年4月起，分别关闭两座汽油生产设备15天。

新加坡无现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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