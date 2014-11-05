美股业绩：时代华纳季度营收成长3%，受助于HBO等业务增长

路透11月5日 - 时代华纳 公布季度营收成长3%，拜Turner Networks及电视频道Home Box Office (HBO)业务增长之赐。

9月30日止第三季，可归属于时代华纳普通股的净利降至9.67亿美元，或每股获利1.11美元；上年同期分别为11.8亿美元及1.26美元。