美股业绩：时代华纳季度营收成长3%，受助于HBO等业务增长

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透11月5日 - 时代华纳 公布季度营收成长3%，拜Turner Networks及电视频道Home Box Office (HBO)业务增长之赐。
9月30日止第三季，可归属于时代华纳普通股的净利降至9.67亿美元，或每股获利1.11美元；上年同期分别为11.8亿美元及1.26美元。
营收则自60.4亿美元成长至62.4亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。