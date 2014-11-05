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市场报道 | 2014年 11月 5日 星期三 22:00 BJT

路透调查：英镑兑美元汇价预估下调，因英国央行提早升息期望退烧

这些预估中值与10月调查时相比疲弱许多，当时的预估值分别是1.63、1.62和1.60美元。

“对英国的成长预期更进一步退缩，人们不敢太积极看多英镑，不想押错边。”瑞银Geoffrey Yu说。

英镑周三稍早时跌至一年低点，Markit/CIPS 10月服务业采购经理人指数(PMI)显示英国经济在降温。

英镑兑欧元虽然料将上涨，但前景也是转淡。

路透调查显示，分析师预估欧元兑英镑的一个月后料来到0.781英镑，六个月及一年分别报在0.77、0.757英镑，略高于上月调查的结果，当时的预估值分别是0.776、0.768、0.76英镑。(完)
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