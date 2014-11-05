路透调查：英镑兑美元汇价预估下调，因英国央行提早升息期望退烧

这些预估中值与10月调查时相比疲弱许多，当时的预估值分别是1.63、1.62和1.60美元。

“对英国的成长预期更进一步退缩，人们不敢太积极看多英镑，不想押错边。”瑞银Geoffrey Yu说。

英镑周三稍早时跌至一年低点，Markit/CIPS 10月服务业采购经理人指数(PMI)显示英国经济在降温。

英镑兑欧元虽然料将上涨，但前景也是转淡。