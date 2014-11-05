路透调查：英镑兑美元汇价预估下调，因英国央行提早升息期望退烧

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
这些预估中值与10月调查时相比疲弱许多，当时的预估值分别是1.63、1.62和1.60美元。
“对英国的成长预期更进一步退缩，人们不敢太积极看多英镑，不想押错边。”瑞银Geoffrey Yu说。
英镑周三稍早时跌至一年低点，Markit/CIPS 10月服务业采购经理人指数(PMI)显示英国经济在降温。
英镑兑欧元虽然料将上涨，但前景也是转淡。
路透调查显示，分析师预估欧元兑英镑的一个月后料来到0.781英镑，六个月及一年分别报在0.77、0.757英镑，略高于上月调查的结果，当时的预估值分别是0.776、0.768、0.76英镑。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。