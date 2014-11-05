路透调查：分析师认为欧洲央行唯有买主权债才能削弱欧元

* 欧洲央行唯有买主权债才能削弱欧元

* 欧元一年后将跌至1.20美元，创2010年6月以来最低

* 一年后日圆兑美元将小跌至116日圆

路透11月5日 - 路透调查外汇策略师结果显示，受访者大多认为欧洲央行唯有买进欧元区18国主权债券，才能够削弱欧元。

欧元兑美元 今年以来已经贬值9%，多数跌幅是在欧洲央行9月宣布购买担保债券等提振通胀及经济成长的措施后录得的。

欧元走贬及其他刺激措施至今未能拉高通胀，10月通胀率为0.4%，还不到欧洲央行接近2%通胀目标的四分之一。许多欧元区经济体目前已经陷入通缩。

近几个月来美元兑主要货币大涨，因美国经济复苏状况令人满意，引发各界预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年年中升息。美联储于上周结束实施已有相当一段时间的买债计画。

周三调查结果显示，欧元兑美元料将在未来12个月缓步贬值，但受访者表示除非欧洲央行大举放宽政策，欧元下跌空间可能无多，特别是若美元的涨势趋缓。买进政府公债是欧洲央行剩下的最后选项之一。

关于欧洲央行能否不受美国政策决议影响、独自对欧元发挥影响力的追加问题，38位对此问题作出回应的策略师中，有29位认为答案是肯定的。

“若欧洲央行成功扩大资产负债表规模，在此同时美联储的资产负债表规模保持不变或缩小，则欧洲央行就有可能影响欧元汇率，”瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher表示。

路透上周调查显示，欧洲央行必须将资产负债表规模扩大1万亿(兆)欧元，才能起到拉抬通胀的作用；1万亿欧元相当于墨西哥的总体经济规模，但与美联储过去五年印钞的规模比较相形见绌。

路透本周调查60位汇市策略师结果显示，欧元料将在一个月后于1.5美元交投，六个月后报在1.22美元，一年后来到1.20美元。

调查结果还显示，日圆兑美元 将在一年后贬至116.0日圆，但在未来六个月将在当前水准114.6附近交投。(完)