金属期市：期铜触及两周低位，因中国忧虑和美元上涨

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 中国服务业数据疲弱
* 秘鲁下调铜产量预估
* 美元兑日圆触及七年高位，此前美国共和党在期中选举中获胜
路透伦敦11月5日 - 期铜周三下跌至两周低位，因担心欧洲和中国经济增长不断放缓、美元急升和油价持续下滑，但秘鲁供应推迟限制期铜的跌幅。
汇丰/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)回落，之前几日公布的其他数据显示中国制造业活动增长放缓，将可能驱使中国公布新的经济刺激举措。
根据周三公布的调查显示，欧元区企业活动10月增长幅度小于预期，尽管企业加大降价幅度，调查结果令人难以对未来几个月情势感到乐观。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至10月20日来最低的6,543.50美元，之后反弹，收报6,640美元，下滑0.2%。
美元兑日圆升至七年高位，此前美国共和党在期中选举中获胜，且布兰特原油跌至82美元以下的四年新低。
“期铜价格在本季将进一步下跌。市场人气负面，但我认为明年将出现修正。市场在消化太多的供应过剩.....矿场供应似乎是一直令人失望。需求方面，我们预计中国国家电网使用将上升，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。
秘鲁今明两年的铜产量将可能低于政府原先预期，因新的大型项目面临延误，以及国内最大生产商的产量下降。消息令对明年铜供应过过剩的预期降低，可能支撑铜价。
需求方面，上海证券报官方网站--中国证券网周三报导称，国家发改委今日集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。
LME期铅 跌至逾一年半低位1,955.50美元，之后缩减跌幅，收报每吨1,994.50美元，下跌0.6%。
期锌 收低1.4%，报每吨2,220美元。
期铝 收跌0.1%，报2,059美元。期锡 收报19,645美元，升0.4%。期镍 升0.3%，收报15,320美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。