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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 01:45 BJT

金属期市：期铜触及两周低位，因中国忧虑和美元上涨

* 中国服务业数据疲弱

* 秘鲁下调铜产量预估

* 美元兑日圆触及七年高位，此前美国共和党在期中选举中获胜

路透伦敦11月5日 - 期铜周三下跌至两周低位，因担心欧洲和中国经济增长不断放缓、美元急升和油价持续下滑，但秘鲁供应推迟限制期铜的跌幅。

汇丰/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)回落，之前几日公布的其他数据显示中国制造业活动增长放缓，将可能驱使中国公布新的经济刺激举措。

根据周三公布的调查显示，欧元区企业活动10月增长幅度小于预期，尽管企业加大降价幅度，调查结果令人难以对未来几个月情势感到乐观。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至10月20日来最低的6,543.50美元，之后反弹，收报6,640美元，下滑0.2%。

美元兑日圆升至七年高位，此前美国共和党在期中选举中获胜，且布兰特原油跌至82美元以下的四年新低。

“期铜价格在本季将进一步下跌。市场人气负面，但我认为明年将出现修正。市场在消化太多的供应过剩.....矿场供应似乎是一直令人失望。需求方面，我们预计中国国家电网使用将上升，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。

秘鲁今明两年的铜产量将可能低于政府原先预期，因新的大型项目面临延误，以及国内最大生产商的产量下降。消息令对明年铜供应过过剩的预期降低，可能支撑铜价。

需求方面，上海证券报官方网站--中国证券网周三报导称，国家发改委今日集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。

LME期铅 跌至逾一年半低位1,955.50美元，之后缩减跌幅，收报每吨1,994.50美元，下跌0.6%。

期锌 收低1.4%，报每吨2,220美元。

期铝 收跌0.1%，报2,059美元。期锡 收报19,645美元，升0.4%。期镍 升0.3%，收报15,320美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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