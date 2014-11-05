纽约期市：ICE原糖期货触及一个月位且咖啡期货下跌，因巴西降雨

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约/伦敦11月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三触及一个月位，阿拉比卡咖啡期货也下跌，因预期巴西降雨将缓解巴西蔗糖和咖啡作物的压力。
纽约可可期货放量下跌，因价差交易和西非供应强劲。
ICE-3月原糖期货 收低0.17美分或1.1%，报每磅15.51美分，收位接近盘中触及的一个月低位15.50美元。
巴西中南部甘蔗种植地区在本周余下时间降雨“将改善土壤的湿份，”美国气象服务公司MDA Weather Services在每日报告中称。
11月14日将到期的英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收低1.70美元，或0.4%，报每吨415美元。
交投最活跃的ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCZ5>收低1.95美分，或1%，报每磅1.9055美元，接近周二触及的一个月低点1.840美元。
巴西降雨使下年作物的生长前景略有改善，不过，市场仍担心今年稍早巴西干旱的天气对作物造成的影响。
LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 跌14美元，或0.7%，收报每吨2,026美元。
ICE-3月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报每吨2,870美元。Liffe-3月可可期货 收跌1英镑，或0.05%，报每吨1,878英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。