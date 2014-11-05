国际油市：油价在交投震荡中上涨，因沙特油管起火和美国库存数据利多

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 布兰特原油和美国原油期货上涨，因沙特柴油管道起火但目前已经熄灭
* 上周美国原油库存升幅小于预期，也扶助油价
路透纽约11月5日 - 原油价格周三上涨，布兰特原油从四年低位反弹，因传闻一沙特油管爆炸和美国原油库存数据利多，交易商对此作反应。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加46万桶，增幅远小于预期的增加220万桶。
沙特通讯社SPA，以及沙特安全部和行业消息人士表示，沙特首都利雅得北部一条运送柴油的管道周三起火，现已熄灭。在周三稍早，市场传言一沙特原油管道发生爆炸，传言未经证实，但带动了油价急升。
“鉴于原油供应面临种种威胁，沙特传闻确实震动市场。但之后传闻得到澄清，市场看到库存数据的更大意味，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
布兰特原油 收升0.13美元，收报每桶82.95美元。在早盘震荡交投中，布兰特原油最初下跌至2010年低位81.63美元，当时美元指数触及四年半高位，之后油价急升至84.45美元日内高位。
美国原油 收涨1.49美元，报每桶78.68美元。稍早升至79.35美元，日低为76.46美元。
美国原油价格升幅较大，令美国原油和布兰特原油价差CL-LCO1=R收窄至4.50美元以下，为两周来最小。
EIA也表示，上周汽油和馏分油库存减少，暗示美国燃料需求较预期大。
油价也受到美国就业数据支持。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期的增加22万人。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。