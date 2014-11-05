美股盘后：高通公布第四季营收不及预期，股价急跌4.2%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约11月5日 - 高通 周三在美股盘后交易中急跌4.2%，此前该公司公布业绩。
高通公布，会计年度第四季非GAAP每股收益为1.26美元，营收为66.9亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季度每股收益为1.31美元，营收为70.2亿美元。
该公司预计，会计年度第一季稀释后非GAAP每股收益为1.18-1.30美元，稀释后GAAP每股收益为1.00-1.12美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季每股收益为1.43美元，营收为73.9亿美元。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。