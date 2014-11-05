美股盘后：高通公布第四季营收不及预期，股价急跌4.2%

路透纽约11月5日 - 高通 周三在美股盘后交易中急跌4.2%，此前该公司公布业绩。

高通公布，会计年度第四季非GAAP每股收益为1.26美元，营收为66.9亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季度每股收益为1.31美元，营收为70.2亿美元。

该公司预计，会计年度第一季稀释后非GAAP每股收益为1.18-1.30美元，稀释后GAAP每股收益为1.00-1.12美元。