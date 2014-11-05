美国股市: 道琼工业指数收涨0.58%，Nasdaq指数回落0.06%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约11月5日 - 美股道指和标普500指数周三创纪录最高收位，由能源股和公共事业股领升，之前美国共和党在期中选举中夺得参议院的控制权，令投资者希望美国将实行更多利好企业和能源业的政策。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 升100.69点，或0.58%，至17,484.53点；标准普尔500指数 上涨11.47点，或0.57%，至2,023.57点；Nasdaq指数 回落2.92点，或0.06%，至4,620.72点。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。