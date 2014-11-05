美国股市: 道琼工业指数收涨0.58%，Nasdaq指数回落0.06%

路透纽约11月5日 - 美股道指和标普500指数周三创纪录最高收位，由能源股和公共事业股领升，之前美国共和党在期中选举中夺得参议院的控制权，令投资者希望美国将实行更多利好企业和能源业的政策。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 升100.69点，或0.58%，至17,484.53点；标准普尔500指数 上涨11.47点，或0.57%，至2,023.57点；Nasdaq指数 回落2.92点，或0.06%，至4,620.72点。(完)