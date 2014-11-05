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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 05:33 BJT

纽约期市：期棉触及两周低位，因预期供应过剩而承压

路透纽约11月5日 - 期棉周三在交投震荡中下跌，倍受关注的指数基金展期，和市场预计下周美国政府将在月度报告中上调对全球棉花库存过剩的预期，令期棉市场受压。

交投最活跃的ICE-12月期棉 下挫至62.02美分的两周低位，之后大举缩减跌幅，收低0.09美分，或0.1%，收报每磅62.71美分。

成交量高于均值，因交易商将近月12月合约 展期至远月合约。12月合约将在一个月左右到期。

市场广泛预计，美国政府将上调截至明年7月底的全球库存预估，因预期印度和美国的产量上升。

美国农业部在10月时预计，截至7月底，全球棉花库存将达到创纪录的1.071亿包(每包480磅)，因主要棉花种植区的农户今年增加了棉花种植面积。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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