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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 08:42 BJT

表格：澳洲10月就业人口增加2.41万人，失业率为6.2%

路透悉尼11月6日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：

* 澳洲10月经季节调整的失业率为6.2%(路透调查预估为6.2%)

* 澳洲10月经季节调整就业人口增加2.41万人(路透调查预估为增加2.25万人)

* 澳洲10月经季节调整的就业参与率为64.6%

* 澳洲10月经季节调整的全职就业人口增加3.34万人

以下为详细数据(经季节调整)：

10月

失业率% 6.2

就业人数(百万人) 11.592

失业人数(人) 772,100

就业参与率% 64.6

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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