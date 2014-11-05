版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 06:16 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月6日至11月13日

汤森路透11月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

----------------------------------------------------------------------

11月 6日 BMO Q3 2014 Ameren Corp

11月 6日 BMO Q3 2014 AES Corp

11月 6日 13:00 Q3 2014 Apache Corp.

11月 6日 BMO Q3 2014 Cablevision Systems Corp

11月 6日 AMC Q4 2014 迪士尼(Walt Disney)

11月 6日 BMO Q3 2014 Directv

11月 6日 AMC Q3 2014 DaVita HealthCare Partners Inc

11月 6日 AMC Q3 2014 Consolidated Edison Inc

11月 6日 AMC Q3 2014 First Solar Inc

11月 6日 BMO Q3 2014 Hospira Inc

11月 6日 AMC Q3 2014 Northeast Utilities

11月 6日 AMC Q3 2015 英伟达(Nvidia)

11月 6日 BMO Q1 2015 Perrigo Company PLC

11月 6日 BMO Q3 2014 Scripps Networks Interactive Inc

11月 6日 BMO Q3 2014 Molson Coors Brewing Company

11月 6日 BMO Q3 2014 Teradata Corp

11月 7日 11:00 Q3 2014 Humana Inc.

11月11日 BMO Q4 2014 D.R. Horton Inc

11月11日 AMC Q3 2014 Fossil Group Inc

11月12日 BMO Q4 2014 ADT Corp

11月12日 AMC Q1 2015 思科(Cisco System)

11月12日 BMO Q3 2014 Macy's Inc

11月12日 AMC Q2 2015 NetApp, Inc.

11月12日 BMO Q4 2014 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)

11月13日 AMC Q4 2014 应用材料(Applied Materials)

11月13日 BMO Q4 2014 Helmerich & Payne Inc

11月13日 AMC Q3 2014 Nordstrom

11月13日 BMO Q3 2014 Kohl's Corp

11月13日 BMO Q4 2014 Tyco International Ltd

11月13日 BMO Q4 2014 维亚康母(Viacom)

11月13日 12:00 Q3 2015 沃尔玛(Walmart)

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐