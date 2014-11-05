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市场报道 | 2014年 11月 6日 星期四 06:23 BJT

加拿大股市：收升1.1%，油价反弹及美国乐观数据提振能源股跳涨

路透多伦多11月5日 - 加拿大主要股指周三涨逾1%，因油价反弹和美国经济数据乐观，激励能源股跳涨。

美国共和党赢得参议院多数席次，以及数据显示美国民间就业增长超过市场预期，让投资者感到兴奋。

但美国选举结果公布后，金价 跌至四年低点，触发金矿类股下跌。

多伦多证交所指标股指TSX自上月触及八个月低点之后，已反弹约7%。

能源股最近几周表现低迷，因担心供应过剩及需求不振。

“在当前水准，我们看到整个能源板块有许多买兴和价值，”Franklin Templeton Investments执行副总裁间投资组合经理Maarten Bloemen表示。

“市场目前对消息极为敏感。中东稍有一点风吹草动就能影响油价，股市对此也非常敏感，“协助管理约25亿美元资产的Bloemen说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升157.83点或1.1%，至14,548.26点。10大类股中有八类上扬。(完)
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