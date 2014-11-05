加拿大股市：收升1.1%，油价反弹及美国乐观数据提振能源股跳涨

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多11月5日 - 加拿大主要股指周三涨逾1%，因油价反弹和美国经济数据乐观，激励能源股跳涨。
美国共和党赢得参议院多数席次，以及数据显示美国民间就业增长超过市场预期，让投资者感到兴奋。
但美国选举结果公布后，金价 跌至四年低点，触发金矿类股下跌。
多伦多证交所指标股指TSX自上月触及八个月低点之后，已反弹约7%。
能源股最近几周表现低迷，因担心供应过剩及需求不振。
“在当前水准，我们看到整个能源板块有许多买兴和价值，”Franklin Templeton Investments执行副总裁间投资组合经理Maarten Bloemen表示。
“市场目前对消息极为敏感。中东稍有一点风吹草动就能影响油价，股市对此也非常敏感，“协助管理约25亿美元资产的Bloemen说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升157.83点或1.1%，至14,548.26点。10大类股中有八类上扬。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。