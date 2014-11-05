《美国重要政经日程》--11月6日

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数，并公布第三季非农生产率和成本初值
1330 - 农业部公布一周出口销售数据
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售，并宣布52周国库券标售
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路交通流量
2100 - 农业部公布每周全球棉花价格
2100以后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储每周例行公布资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。