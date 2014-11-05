《美国重要政经日程》--11月6日

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观

路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。