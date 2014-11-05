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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--11月6日-11月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值     
    
    11月3日当周    
        
    11月6日(四)
    0500 日本同时指标(较前月)                        9月            --         -1.4
             领先指标                                               --         -1.4
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                   前周            --      买超406
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --    买超1,780
    
    11月7日(五)
    暂无重要数据。  
    
    11月10日当周
    
    11月9日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       10月            --       12,644
    
    11月10日(一)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   10月            --        +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)              9月            --    盈余2,871
    
    11月11日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         10月            --         39.9
    0500 日本服务业景气判断指数                     10月            --         47.4
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                   10月            --        -6.5%
             进口价格(较上年同期)                                   --        -8.8%
    2300 韩国失业率                                 10月            --         3.5%
    
    11月12日(三)
    0300 韩国L货供额                                 9月            --        +7.9% 
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数         11月            --         正8
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   10月            --        -0.1%
                         (较上年同期)                               --        +3.5%
    2350 日本核心机械订单(较前月)                    9月            --        +4.7%
                     (较上年同期)                                             -3.3%
    
    11月13日(四)
    0100 韩国央行利率决定                           11月            --        2.00%
    0430 日本工业生产                            9月修正值          --         2.7%
             产能利用率(较前月)                                     --        -1.7%(完)
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