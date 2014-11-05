日韩经济指标预测--11月6日-11月13日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月3日当周 11月6日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -1.4 领先指标 -- -1.4 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超406 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,780 11月7日(五) 暂无重要数据。 11月10日当周 11月9日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,644 11月10日(一) 2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 9月 -- 盈余2,871 11月11日(二) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 39.9 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.4 2100 韩国出口价格(较上年同期) 10月 -- -6.5% 进口价格(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 11月12日(三) 0300 韩国L货供额 9月 -- +7.9% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正8 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- +3.5% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -- +4.7% (较上年同期) -3.3% 11月13日(四) 0100 韩国央行利率决定 11月 -- 2.00% 0430 日本工业生产 9月修正值 -- 2.7% 产能利用率(较前月) -- -1.7%(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。