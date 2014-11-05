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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 06:42 BJT

美国个股：高通2015年营收预测令人失望，中国反垄断调查令其承压

高通在7月时曾表示，公司难以向一些中国设备生产商收取授权费，其中越来越多的厂商在过去极少或从未与高通有过业务往来。

高通预期，2015会计年度营收将介于268-288亿美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均估值为289.1亿美元。

该公司还称，预计2015会计年度未按公认会计原则(GAAP)计算的每股盈余(EPS)介于5.05-5.35美元。分析师平均预估为5.58美元。

高通公布9月28日止的会计年度第四季营收为66.9亿美元，较上年同期增加3%。分析师此前平均预期为70.16亿美元。

高通第四季净利为18.9亿美元，较上年同期增长26%。按照GAAP计算的EPS为1.11美元，未按GAAP计算的EPS则为1.26美元。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 白云)
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