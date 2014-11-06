金砖国家：11月5日股汇市收盘纵览

路透11月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月5日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收跌0.86%或8.67点，报998.44点。
中国股市：沪综指收盘小跌，连涨六日后获利回吐压力显现
香港股市：收跌，因市场担忧中国经济动能进一步减弱
中国汇市：人民币微幅收升，尾盘油盘购汇力量促涨幅收窄
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巴西股市：指标Bovespa指数下跌约1%，因Banco do Brasil季度财报以及Petrobras没有宣布上调燃油价格，令投资者感到失望。Bovespa指数 收跌1.26%，报53,698.42点。
拉美汇市：拉美货币兑美元全线走低，因共和党获胜提振美元将走强的预期
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南非股市：连续第二个交易日下跌，金矿类股领跌，因黄金价格下跌，且Harmony Gold 公布季度获利下降。指标Top-40绩优股指数 收跌0.13%，报44,395点。综合指数 下滑0.14%，报49,717点。
南非汇市：兰特兑美元跌至三周低点，因新兴市场货币下滑
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印度股市：收盘上涨，稍早连续第四次创纪录高位，推动指标BSE指数首次升破28,000点大关，因提前降息的预期提振银行类股持续上涨。指标BSE股指 收盘上涨0.2%，报27,915.88 点，稍早一度上涨0.54%，突破28,000点至28,010.39点的纪录新高，打破前一交易日触及的纪录27,969.82点。NSE指数 也升0.2%至8,338.30点，此前一度上涨0.5%，创下8,365.55点的纪录高位。
印度汇市：印度卢比基本持平，本周交易日因逢假期而缩短，交易商变得比较谨慎，不过基本面因素看来仍利好卢比。印度卢比兑美元 收报61.41/42，基本持平于周一收盘价61.40/41。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.21%，报1,054.450点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.29%，报577.76点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌3.08%，报44.9500卢布；卢布兑欧元 贬值2.91%，报56.0795卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)