美国政经：共和党在期中选举大获全胜，奥巴马承诺打破政治僵局

能源市场希望共和党掌控参议院后，会带头改革原油和天然气出口法，促使奥巴马政府在更宽泛的新贸易协议中纳入能源出口的内容。

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将取代参议院民主党领袖里德担任参议院多数党领袖。雷德是奥巴马最重要的政治盟友之一，2010年曾帮助奥巴马的医保法案在参议院获得通过。

此次改选前，民主党和共和党在参议院分别占据53席和45席，另外还有两个独立席次。但如今共和党以52席对45席反超民主党，外加两个独立席次，路易斯安那州的参议院席次角逐将在12月6日第二轮决胜选举中见分晓。

周二选举前共和党以233席对199席的优势掌控众议院。NBC News预计，所有投票计数完成后，共和党席次将在244-249位之间。(完)