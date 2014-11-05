美国政经：共和党在期中选举大获全胜，奥巴马承诺打破政治僵局

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
能源市场希望共和党掌控参议院后，会带头改革原油和天然气出口法，促使奥巴马政府在更宽泛的新贸易协议中纳入能源出口的内容。
参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将取代参议院民主党领袖里德担任参议院多数党领袖。雷德是奥巴马最重要的政治盟友之一，2010年曾帮助奥巴马的医保法案在参议院获得通过。
此次改选前，民主党和共和党在参议院分别占据53席和45席，另外还有两个独立席次。但如今共和党以52席对45席反超民主党，外加两个独立席次，路易斯安那州的参议院席次角逐将在12月6日第二轮决胜选举中见分晓。
周二选举前共和党以233席对199席的优势掌控众议院。NBC News预计，所有投票计数完成后，共和党席次将在244-249位之间。(完)
(编译 张荻/李爽 审校 白云)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。