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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.60 -0.34 -0.83 870760

搜狐 49.51 -0.13 -0.26 623130

网易 93.35 -0.72 -0.77 296375

百度 237.70 -4.26 -1.76 4542025

台湾

台湾积体电路 22.03 +0.08 +0.36 1801402

联电 2.17 +0.01 +0.46 200506

日月光 6.05 -0.03 -0.49 354928

硅品精密 6.99 -0.07 -0.99 1176326

和信超媒体 0.97 -0.02 -2.02 116255

友达 4.84 -0.01 -0.21 197683

中华电信 30.31 -0.07 -0.23 30257

台湾国际航电 55.60 -0.24 -0.43 997992

香港

中国移动 61.88 -0.24 -0.39 138445

中国联通 14.67 -0.09 -0.61 80720

中国电信 62.93 -0.76 -1.19 16375

中芯国际 4.69 -0.36 -7.13 124070

电讯盈科 6.25 +0.07 +1.13 457

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 李爽 审校 白云)
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