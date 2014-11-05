《焦点》欧元区企业增长疲弱且大幅降价，欧洲央行面临更大压力

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
由于数据弱于预期，英镑短期利率期货现在显示英国在第二季度之前不会肯定加息，最近路透调查的分析师中有接近半数持此观点 。
“虽然本周绝对不会升息，而且明年2月可能性也很低，但我们认为英国经济的强劲程度支持央行在2015年第二季采取行动，”荷兰国际集团(ING)的James Knightley表示。
欧元区服务业的情况也很糟糕。欧元区10月服务业PMI终值为52.3，创七个月低位，9月终值为52.4。本月出现明显改善的希望渺茫。
法国PMI在50下方进一步下降，意大利PMI显示经济停滞。欧洲最大经济体德国10月综合PMI显示成长速度慢于9月。
“欧元区PMI数据黯淡，显示经济蹒跚而行，恶化的可能性要大于好转，”Markit的首席经济学家Chris Williamson表示。
欧元区服务业PMI图表：link.reuters.com/keq22v
欧元区PMI与GDP增长：link.reuters.com/rud84s
欧洲PMI走势：link.reuters.com/suw32w
欧洲服务业PMI走势：link.reuters.com/vut72w
欧元区零售销售增长与通胀及失业率：link.reuters.com/xej84s
欧元区零售销售与消费者信心：link.reuters.com/tyb25s
(完)
(编译 利棣儿/戴素萍/张涛；审校 张荻/王兴亚)
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