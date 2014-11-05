美国财政：参院共和党领袖称政府2015财年不会关门或出现债务违约

路透11月5日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三认为，在他的任期内，政府不会遭遇停摆或出现国家债务违约的情况。在共和党明年1月取得参议院控制权后，麦康奈尔预计将成为参议院多数党领袖。

“我们不会让政府关门或者国家债务违约，”麦康奈尔在周二赢得连任后的首次记者会上称。

目前美国政府的举债权限将于明年3月底到期，不过若财政部采取一些“特别”举措，该权限也可能延长至夏季。

有人问及他是否将坚持进一步削减赤字，然后才会提高举债上限。对此麦康奈尔指出，当参众两院起草2016财年预算时，可能会有一个“机制”来解决这一问题。

对于其他问题，麦康奈尔称他将推动通过一些议案，允许铺设从加拿大至美国墨西哥湾的Keystone石油管线。迄今为止奥巴马一直拒绝批准铺设该管线。

麦康奈尔表示，如果奥巴马提交有关国际贸易协议的提案，共和党将“急切地”予以考虑；并且他还会挑战奥巴马提出的一些动议，诸如火力发电厂减排等。