美国财政：参院共和党领袖称政府2015财年不会关门或出现债务违约

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透11月5日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三认为，在他的任期内，政府不会遭遇停摆或出现国家债务违约的情况。在共和党明年1月取得参议院控制权后，麦康奈尔预计将成为参议院多数党领袖。
“我们不会让政府关门或者国家债务违约，”麦康奈尔在周二赢得连任后的首次记者会上称。
目前美国政府的举债权限将于明年3月底到期，不过若财政部采取一些“特别”举措，该权限也可能延长至夏季。
有人问及他是否将坚持进一步削减赤字，然后才会提高举债上限。对此麦康奈尔指出，当参众两院起草2016财年预算时，可能会有一个“机制”来解决这一问题。
对于其他问题，麦康奈尔称他将推动通过一些议案，允许铺设从加拿大至美国墨西哥湾的Keystone石油管线。迄今为止奥巴马一直拒绝批准铺设该管线。
麦康奈尔表示，如果奥巴马提交有关国际贸易协议的提案，共和党将“急切地”予以考虑；并且他还会挑战奥巴马提出的一些动议，诸如火力发电厂减排等。
他还一如预期地警告称，他将推动立法来废除奥巴马医保法的部分内容。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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