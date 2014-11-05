EIA库存周报：美国上周原油库存增幅小于预期，油品库存减少

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透11月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存增加，但增幅小于预期；汽油与馏分油库存则减少。
截至10月31日止当周，美国原油库存 小幅增加46万桶，分析师预期为增加220万桶。
美国原油进口 每日减少42.6万桶。
EIA表示，库欣原油库存 则减少55.1万桶。
“这显示库欣库存再次下滑，这的确对美国原油是利多。我们预计美国原油和布兰特原油的价差将会缩窄，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams表示。
约1555GMT时，美国原油和布兰特原油的近月合约价差CL-LCO1=R约为每桶5美元。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加35.6万桶。炼厂产能利用率 增加1.8个百分点，至88.4%。
汽油库存 减少140万桶，分析师预期为减少38万桶。
包含取暖油与柴油在内的馏分油库存 减少72.4万桶，分析师预估为减少180万桶。
“馏分油库存尤其紧俏，炼厂一直缓慢提高产量，”纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。
“然油品库存减少，加上原油库存增幅不大，可能暂时抑制石油的不利情况，”Kilduff表示。
他并称，“考量到近期油价急跌，油价因该报告而反弹的时候到了。”(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。