EIA库存周报：美国上周原油库存增幅小于预期，油品库存减少

路透11月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存增加，但增幅小于预期；汽油与馏分油库存则减少。

截至10月31日止当周，美国原油库存 小幅增加46万桶，分析师预期为增加220万桶。

美国原油进口 每日减少42.6万桶。

EIA表示，库欣原油库存 则减少55.1万桶。

“这显示库欣库存再次下滑，这的确对美国原油是利多。我们预计美国原油和布兰特原油的价差将会缩窄，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams表示。

约1555GMT时，美国原油和布兰特原油的近月合约价差CL-LCO1=R约为每桶5美元。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加35.6万桶。炼厂产能利用率 增加1.8个百分点，至88.4%。

汽油库存 减少140万桶，分析师预期为减少38万桶。

包含取暖油与柴油在内的馏分油库存 减少72.4万桶，分析师预估为减少180万桶。

“馏分油库存尤其紧俏，炼厂一直缓慢提高产量，”纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

“然油品库存减少，加上原油库存增幅不大，可能暂时抑制石油的不利情况，”Kilduff表示。