美股业绩：特斯拉第三季亏损增至7,500万美元，但股价盘后上扬

路透底特律11月5日 - 电动车生产商特斯拉(Tesla Motors) 公布第三季亏损较上年同期增长近一倍，达到7,500万美元，由于公司为了满足市场对其Model S轿车不断增长的需求，而增加了生产、销售和研发支出。

该公司还表示，下一代车型Model X跨界车的发布将推迟几个月至2015年秋季，但未透露原因。

不过特斯拉股价在盘后交易中上扬，因为其未按公认会计原则(GAAP)计算的每股盈余(EPS)为0.02美元，好于华尔街普遍预期的亏损0.01美元。

特斯拉称，第三季每股净亏0.60美元，上年同期为净亏0.32美元。

营收倍增至8.52亿美元，营业支出攀升至2.91亿美元。

该公司在第三季交付了创纪录的7,785辆Model S轿车，其中多数是在北美市场。

公司执行长伊隆-马斯克(Elon Musk)周三在致股东的信中表示，特斯拉仍预计今年将生产35,000辆Model S轿车，并交付33,000辆；明年Model S的销量预计将增加50%，达到近50,000辆。

马斯克与公司财务长Deepak Ahuja在信中还表示，公司预期“很有希望在未来几年中”保持这样的年增速。

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特斯拉为Model S增加了双引擎版本，并准备在2015年后期开始生产Model X跨界车，导致公司研发支出攀升。该公司第四季资本支出计划约为3.5亿美元。