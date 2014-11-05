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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 07:53 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月6日

* 头版头条:

--国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力；部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业、升级“中国制造”。

* 其他:

--由海通证券 承销的广州市第四资源热电厂垃圾焚烧发电项目收益债券公告发行。业内人士表示，这是中国公开发行的首只项目收益债券，用项目收益本身作为债券兑付保障，无需地方政府财政兜底，是该债券最大特点和创新之处。

--沪深交易所近日发布开展并购重组私募债券业务试点有关事项的通知，启动并购重组私募债券试点工作。

--中国平安 副董事长孙建一表示，在海外公开市场投资方面，将从之前单一集中于香港股票转向更为全球化的全球股票投资，自下而上甄选国际顶级投资管理人及投资产品，建立风险分散化的海外投资组合。对海外非公开市场，倾向于成熟市场的实物资产投资，包括有稳定收益的房地产或基建项目，

--中国交建 披露股价异动公告，称公司正在论证发行优先股的融资方案。

--中国联通董事长常小兵表示，联通将全面加快TDD／FDD双混合组网建设，2015年实现移动网络覆盖到村，将拿出50亿元人民币重点补贴双4G终端，计划2015年双4G终端销量达到1亿台。

--万洲国际 管理层日前表示，对于国内肉制品市场充满信心，双汇正在加大新产品开发力度，预计明年增量20万吨。同时，伴随双汇产能扩张、行业整合进程的加速、同史密斯菲尔德的协同优势凸显，未来十年，公司的肉制品产销量计划完成从200万吨到400万吨的跨越。

--国家能源局近日下发通知，提出增加新疆自治区及新疆建设兵团2014年光伏发电建设规模100万千瓦。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
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