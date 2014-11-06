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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 08:19 BJT

日本央行：一些委员认为通胀可能降至1%以下，日圆贬值有利--会议记录

委员们亦认同日圆兑美元 走贬有利于经济。

日本央行在10月6-7日的会议维持量化宽松政策不变，尽管继4月上调消费税后经济一直偏弱。

随后在10月31日会议上日本央行出人意料宣布增加购买政府公债和风险资产，并坦承通胀和经济形势并未如预期般回升。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 张若琪/张涛)
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