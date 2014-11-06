《焦点》欧元区考虑希腊是否需要更多债务宽免--消息

**尚未谈及债务宽免问题**

欧元区官员表示，债务宽免并非其与希腊政府就如何退出救助计划进行谈判的中心议题。只有在该谈判结束后，才会讨论进一步宽免债务的问题。

在周四的欧元区财长会议前接受路透采访时，Hardouvelis表示其预期下个月将可达成协议，希腊政府仍将能够在监督有所放宽的情况下，从欧元区获得部分资金。

欧盟执委会最新预估显示，希腊今年的债务与国内生产总值(GDP)之比将达到175.5%的峰值，2016年降至157.8%。

“如果看一下在设计当前救助计划时所作的债务可持续性路径，会发现当时的设想是，希腊现在已经走上了债务可持续的道路，而且将在无需进一步帮助的情况下继续走下去，”第三位欧元区官员指出。

“没有什么确实的理由在贷款期限或利率方面作出更多让步。”

另一位希腊政府官员则表示，希腊需要债务宽免，“并非因为我们没有它不行，而是由于这是我们取得成功后应得的奖励。”(完)