《焦点》欧元区考虑希腊是否需要更多债务宽免--消息

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**尚未谈及债务宽免问题**
欧元区官员表示，债务宽免并非其与希腊政府就如何退出救助计划进行谈判的中心议题。只有在该谈判结束后，才会讨论进一步宽免债务的问题。
在周四的欧元区财长会议前接受路透采访时，Hardouvelis表示其预期下个月将可达成协议，希腊政府仍将能够在监督有所放宽的情况下，从欧元区获得部分资金。
欧盟执委会最新预估显示，希腊今年的债务与国内生产总值(GDP)之比将达到175.5%的峰值，2016年降至157.8%。
“如果看一下在设计当前救助计划时所作的债务可持续性路径，会发现当时的设想是，希腊现在已经走上了债务可持续的道路，而且将在无需进一步帮助的情况下继续走下去，”第三位欧元区官员指出。
“没有什么确实的理由在贷款期限或利率方面作出更多让步。”
另一位希腊政府官员则表示，希腊需要债务宽免，“并非因为我们没有它不行，而是由于这是我们取得成功后应得的奖励。”(完)
(编译 戴素萍/张涛/徐文焰；审校 孙茉莉/白云)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美