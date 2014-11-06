《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月6日

*工商时报：
--第21届亚太经合会（APEC）昨日于北京揭开序幕，台湾的领袖代表、前副总统萧万长确定9日下午与大陆国家主席习近平展开〞萧习会〞。台湾此次仍将针对两岸经贸合作、区域经济整合，与大陆方面交换意见。
--台北市政府财政局长陈盈蓉昨日指出，依台北市政府初步拟定的方向，目前房屋年限20年以上、7层楼以下的房屋，市府倾向不去调整房屋税基，而在这个范围之外的房屋，将按房屋年限、依不同的比例，来调整房屋税基。
--关于公股金融机构合并的问题，财政部长张盛和在答覆立委赖士葆质询时，除了以〞进度不太顺利〞，默认正处于即将破局状态，更首度提出，除了华南金 民股反对公公并，〞其他民股也不赞成〞。显示反对公公并的民股，不只华南金一家，公公并恐怕很难再走下去。
*经济日报：
--台北富邦银行发债计画急转弯，看好美元需求转强，加上国际板发债成本低于海外，原规划发行200亿台币额度次顺位金融债，扣除已发行部分，剩余额度改为美元计价债券，合计5.2亿美元。
--日本工商会发表2014年白皮书，强烈要求台湾藉由参与亚洲区域经济整合，脱离目前偏重大陆的经济体制，〞台湾应多与东南亚国家打交道〞。日本工商会也说，伴随大陆与东南亚等新兴国家崛起，台湾要想办法巩固出口，也必须要有延揽海外投资与人才的具体政策。
--财经政委邓振中昨日初审〞金融消费者保护法〞草案，未来只要有20位以上消费者，因同一金融事件受害，金管会将可指定法人向财团法人金融消费评议中心申请集体评议。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)