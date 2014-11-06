《中国重要政经日程》--11月6日

==========================今日重要政经日程==========================
11/6（周四）
--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
*--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院法制办公室副主任袁曙宏介绍关于深入推进依法行政，加快建设法治政府有关情况。
--第十届中国上市公司董事会“金圆桌论坛”暨“金圆桌奖”颁奖盛典定在南京举行。
==========================近期重要政经日程==========================
11/7（周五）
--“2014中国智慧城市创新大会”在广州举行。
11/8（周六）
--加强互联互通伙伴关系对话会在北京举行。国家主席习近平将出席并主持会议。
--2014年中国城市可持续发展国际高层论坛在广州举行，主题是“智慧与低碳”，至9日。
--2014中国上市公司价值排行榜首发盛典及颁奖论坛于苏州举行。
11/12（周三）
*--应东盟轮值主席国缅甸联邦共和国总统登盛邀请，国务院总理李克强将于11月12日至14日出席在缅甸内比都举行的第十七次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
11/20日（周四）
--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 李文科)