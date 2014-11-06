《分析》中国公开市场操作仅冰山一角，货币政策三条线早已潜游急行

路透上海11月6日 - 露出海面的永远只有冰山一角，恰如今年以来的中国央行货币政策。周四进行的公开市场操作再次平稳对冲，市场淡定以对风平浪静，但今年债市波澜壮阔的行情，却讲述着不一样的流动性宽松故事。

分析人士指出，目前货币政策以保持银行间市场流动性宽松，并以此将低利率传导至实体经济的方向为主。故公开市场除利率变化会影响交投情绪外，多放或少放几百亿资金，对流动性的边际影响几乎看不到。

他们表示，今年货币政策有很清晰的三条线，一是想法设法降低实体经济的融资成本；二是以创新的工具投放基础货币；三是政策发力以“定向”为主。可预见至明年上半年的货币政策操作，都会以此“三项”思路为主。

一深圳的固定收益负责人就表示，“公开市场近期一直是在对冲到期量，现在看，单纯的数量操作已经没有太多的政策意图。”

本周公开市场操作完全对冲本周的400亿元人民币到期量，且14天正回购利率继续平稳于3.4%，这已央行连续第四周完全对冲公开市场的到期量。

平安银行固定收益研究主管石磊也指出，央行今年的基础货币投放渠道，都是以创新型工具为主。

“随着央行减少对外汇市场的干预，外汇占款保持低位将是常态，央行要想维持一定的超储率水平，定向投放、PSL等将成为主要投放工具。”他称。

他预计，2015年至少要投放1.7万亿基础货币。

而央行最新报表已显示，在第三季，央行通过SLF至少向市场投放了5,000亿元的基础货币，其中几大国有银行获约3,600亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/xed43w

**实体经济利率水平已缓降**

今年除基础货币投入渠道显着改变外，最为强调的经济政策就是降低实体经济的融资成本。央行货币政策围绕此方向也做足了功夫。

近一个多月公开市场正回购利率已调降两次，14天正回购利率从9月份的3.7%降至目前的3.4%，此举并引导货币市场利率下滑并维系在低位。

“此外就是SLF、MLF、PSL等创新工具的应用，企图打造利率走廊，如果能透明一些就更好了。”国信证券宏观经济分析师钟正生博士指出。

而据市场人士援引央行货币政策司官员的话称，至9月底，贷款加权平均利率已回到了7%以内。

他指出，这与央行通过相对低廉的价格向商业银行提供中期流动性密切相关，定向宽松的同时，也降低了全社会利率水平。

“提供低廉的资金，商业银行的负债成本才能实质下降，贷款利率也才能有效降低。”他称。

而反映温州民间借贷利率水平的指标 也显示，尽管年底资金需求面临紧张，但该区域整体的利率水平仍呈缓下降趋势，10月底的周报为19.91%，较今年年初的20.81%，下跌100个bp。

**公开市场的政策意图仍存**

对于未来的利率市场化，政策层曾总结过九个字：放得开、形得成、调得了。但由于财政弱软束、金融市场尚不健全等因素的存在，利率市场化还有任重道远的过程。

但作为成熟的货币政策工具--公开市场操作，显然对货币市场短端利率的影响已显而易见。此前在一个月内央行两度下调正回购利率，从而带动货币市场的资金利率连连走低。9月18日，公开市场14天正回购利率从3.7%下降到3.5%，10月初则又下调到3.4%。

“流动性很宽裕，公开市场的量不足以产生影响，除非利率动，这还有点政策意图。”上述分析人士称。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 200

逆回购 (周二) 0

(周四) 0

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 400

逆回购到期

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净投放 0

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (完)