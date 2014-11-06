《全球重要经济事件一览表》--11月6日-11月13日

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11月6日(四)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由芝加哥联邦储备银行和英国央行主办的会议上致欢迎辞(1540)并作开场发言(1800)，会议主题为“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔将在“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议的午餐会上发言(1845)。

美国坦帕市--美国财政部副部长拉斯金就“学生贷款服务和债务收回”发表讲话(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden将参加有关家庭负债的会议讨论。

伦敦--英国央行理事David Rule在一次国际银行业会议上讲话(1340)。

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行前总裁乔丹参加卡托研究所第32届年度货币会议(1400)。

柏林--德国政府公布2014-2018年税收预估后，财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)召开记者会(1500)。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

布鲁塞尔--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在一场题为“银行角色的改变”会议上发言(0830)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布主要经济体展望(1000)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，之后宣布利率声明并召开记者会(1245)。

布鲁塞尔--欧元区财长召开会议。

11月7日(五)

巴黎--美联储主席叶伦在法国央行题为“中央银行：前进之路？”的国际座谈会开始前，参加题为“金融危机出现以来之政策”的小组会议(1515)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)于纽约市Money Marketeers活动，以“美联储沟通与前瞻性指引”为题发表谈话(0005)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于芝加哥联储举行的第10届年度社区银行家座谈会(Annual Community Bankers Symposium)发表开场演讲(1415)。

芝加哥--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)于芝加哥联储与英国央行举行的“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议中发表演说。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加会议的闭门讨论(2200)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔就“欧洲区货币政策近期面临的挑战”发表演说(0800)。

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret对银行业未来发表谈话(1000)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国央行于巴黎举行的“中央银行：前进之路”国际座谈会中，出席以“擘划宏观经济综合政策的未来”为题的小组座谈(1515)。

芝加哥--前美联储理事克罗兹纳在芝加哥联储与英国央行举行的“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议中发表谈话(2000)。

11月10日(一)

美国勒克星顿市--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦于华盛顿与李大学发表演说(2210)。

11月11日(二)

斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月货币政策会议记录(0830)。

11月12日(三)

伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说(0800)。

加拿大萨默赛德--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在爱德华王子岛的大萨默赛德商会(Greater Summerside Chamber of Commerce)发表演说(1625)。

11月13日(四)

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言(0130)。

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论，主题为“复苏后的货币政策：什么是新常态？”(1730)。

加拿大滑铁卢--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在威尔弗里德·劳里埃大学商学院发表演说(1950)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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