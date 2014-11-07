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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:31 BJT

****主要国家经济指标预测--11月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    11月7日(五)
    
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                            10月         3.1%        3.0%
                     (经季节调整)                                          3.2%        3.2%
    0700  德国工业生产(较前月)                                 9月        +2.0%       -4.0%
    0700  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　       　　　　  9月　　   +1.85%       -5.8%
    　　　　　          进口(较上月)                                      +0.8%       -1.3%
    　　　　　          贸易收支(亿欧元)                                顺差185     顺差175 
    0745  法国预算收支(亿欧元)                                 9月          --      赤字941
          法国工业生产(较前月)                                 9月        -0.2%        持平
          法国工业投资                                       第四季         --          +1%
          法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                       9月          --       逆差58 
          法国进口(亿欧元)                                                  --        414.2
          法国出口(亿欧元)                                                  --        356.3 
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                             9月        +1.0%       +1.9%
    0930  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　        　　 9月　　   逆差37   逆差35.87
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                       逆差94   逆差90.99 
    1330 美国非农就业岗位(万个)                               10月     增加23.1     增加24.8
              民间就业岗位(万个)                                       增加22.2     增加23.6
              制造业就业岗位(万个)                                      增加1.0      增加0.4 
              政府就业岗位(万个)                                            --       增加1.2
              失业率                                                       5.9%         5.9%
              平均时薪                                                    +0.2%         持平
              平均每周工时                                                 34.6         34.6
              就业参与率                                                    --         62.7%
    1330 加拿大就业变动(万人)                                 10月      减少0.5     增加7.41
                失业率                                                     6.8%         6.8%    
            
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                                9月    增加151.0    增加135.2
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值       预估值
    
    
    11月6日(四)
    
    0030  澳洲就业人数(万人)                                 10月      增加2.41      增加1.0
              全职就业人数(万人)                                       增加3.34          --  
              就业参与率                                                  64.6%         64.5%
              失业率                                                       6.2%          6.1%
    0500  日本同时指标(较前月)                                9月         +1.4%          --  
              领先指标                                                    +1.2%          --  
    0645  瑞士消费者信心指数                               第四季          负11           负5
    0700  德国工业订单(较前月)                                9月         +0.8%         +2.3%
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                        10月         -0.4%         +0.4%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                       +8.8%         +9.1%
    0930  英国工业生产(较前月)                                9月         +0.6%         +0.4%
                      (较上年同期)                                        +1.5%         +1.5%
              制造业产出(较前月)                                          +0.4%         +0.3%
                        (较上年同期)                                      +2.9%         +2.8%
    1200  英国央行利率决定                                   11月          0.5%          0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                    3,750         3,750
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               10月        5.1183          --  
    1245  欧洲央行再融资利率                                 11月         0.05%         0.05%
                  存款利率                                               负0.2%        负0.2%
    1330  美国劳工成本                                 第三季初值         +0.3%         +0.5%
              非农生产率                                                  +2.0%         +1.5%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                11月1日当周          27.8          28.5
              四周均值(万人)                                               27.9          --  
              续请失业金人数(万人)                   10月25日当周         234.8         236.0
    1330  加拿大建筑许可(较前月)                              9月        +12.7%         +6.0%
    1500  加拿大Ivey PMI                                     10月          54.2          --  
                 经季节调整的Ivey PMI                                      51.2         57.0 (完
)
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