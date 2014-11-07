主要国家经济指标预测--11月7日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.1% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 +2.0% -4.0% 0700 德国经季节调整出口(较上月) 9月 +1.85% -5.8% 进口(较上月) +0.8% -1.3% 贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差175 0745 法国预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字941 法国工业生产(较前月) 9月 -0.2% 持平 法国工业投资 第四季 -- +1% 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差58 法国进口(亿欧元) -- 414.2 法国出口(亿欧元) -- 356.3 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +1.0% +1.9% 0930 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 9月 逆差37 逆差35.87 全球贸易收支(亿英镑) 逆差94 逆差90.99 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加23.1 增加24.8 民间就业岗位(万个) 增加22.2 增加23.6 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.4 政府就业岗位(万个) -- 增加1.2 失业率 5.9% 5.9% 平均时薪 +0.2% 持平 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 -- 62.7% 1330 加拿大就业变动(万人) 10月 减少0.5 增加7.41 失业率 6.8% 6.8% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加151.0 增加135.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月6日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加2.41 增加1.0 全职就业人数(万人) 增加3.34 -- 就业参与率 64.6% 64.5% 失业率 6.2% 6.1% 0500 日本同时指标(较前月) 9月 +1.4% -- 领先指标 +1.2% -- 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负11 负5 0700 德国工业订单(较前月) 9月 +0.8% +2.3% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 -0.4% +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +8.8% +9.1% 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.6% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.5% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.9% +2.8% 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 5.1183 -- 1245 欧洲央行再融资利率 11月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 1330 美国劳工成本 第三季初值 +0.3% +0.5% 非农生产率 +2.0% +1.5% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月1日当周 27.8 28.5 四周均值(万人) 27.9 -- 续请失业金人数(万人) 10月25日当周 234.8 236.0 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +12.7% +6.0% 1500 加拿大Ivey PMI 10月 54.2 -- 经季节调整的Ivey PMI 51.2 57.0 (完 )
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申