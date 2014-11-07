《中国债券市场每日交易备忘》--11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国葛洲坝 15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和工行主承 岚桥集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承 TCL集团 2亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和进出口行主承 湖北省长江产业投资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 湖南省高速公路建设开发总公司29亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 华能集团25亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和工商银行主承 扬州经济技术开发区开发总公司3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 浦发银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1800% 浙商银行10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9511% 浙商银行10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9511% 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1897% 光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1800% ============================================================================ 二、新债上市： 国开行120亿元10年期固息二级资本债140226，票面利率5.30% 三门县国资4亿元七年期固息债1480542，票面利率6.85% 温州鹿城城市发展12亿元七年期固息债1480548，票面利率5.58% 国开行40亿元145天期信贷资产支持证券优先A-1档1489085，票面利率4.93% 国开行31亿元326天期浮息(一年贷款基准利率)信贷资产支持证券优先A-2档1489086，基本利差-0.80% 国开行11.5亿元418天期浮息(一年贷款基准利率)信贷资产支持证券优先A-3档1489087，基本利差-0.72% 国开行10.78亿元876天期浮息(一年贷款基准利率)信贷资产支持证券优先B档1489088，基本利差0.90% 农行 23亿元157天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券优先A-1档1489090，基本利差1.95% 农行42.8亿元704天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券优先A-2档1489091，基本利差2.30% 农行4.62亿元888天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券优先B档1489092，基本利差2.90% 五矿集团30亿元九个月期超短融011433011，票面利率4.05% 南方水泥15亿元九个月期超短融011499054，票面利率4.2% 江苏新海连发展集团6亿元一年期短融041476002，票面利率4.35% 河南西保冶材集团3亿元一年期短融041453114，票面利率6.5% 南通四建集团1亿元一年期短融041452059，票面利率6.89% 山东东明石化集团5亿元一年期短融041454072，票面利率5.74% 东北证券 12亿元三个月期短融071417004，票面利率4% 福建漳龙实业11亿元一年期短融，票面利率% 上海临港经济发展集团9亿元一年期短融041461063，票面利率4.15% 扬州经济技术开发区开发总公司5亿元一年期短融041472018，票面利率4.5% 山东钢铁集团30亿元一年期短融041458081，票面利率4.50% 深圳赛格集团2.5亿元一年期短融041453113，票面利率4.67% 山东宏桥新型材料10亿元一年期短融041458082，票面利率4.90% 西宁城市投资管理5亿元一年期短融041464068，票面利率4.25% 南京城建10亿元永续中票101473015，票面利率5.55% 威远生化 4亿元三年期中票101453016，票面利率6% 长江三峡集团50亿元七年期中票101452024，票面利率4.55% 鞍山城建投资发展20亿元七年期中票101480004，票面利率5.37% 河南省收费还贷高速公路管理公司40亿元五年期中票101456074，票面利率5.07% 大唐集团50亿元永续中票101459059，票面利率5.49% 营口沿海开发建设10亿元五年期中票101480003，票面利率5.45% 中国有色矿业集团15亿元永续中票101451050，票面利率5.5%(品种二) 中国有色矿业集团15亿元永续中票101451049，票面利率5.70%%(品种一) 西宁城市投资管理15亿元五年期中票101464043，票面利率5.3% 深圳航空7亿元三年期中票101453030，票面利率4.5% 中信国安集团10亿元五年期中票101473016，票面利率4.9% ============================================================================ 三、缴款： 上海市城建投20亿元10年期固息债1480474，票面利率4.80% 惠安县城乡建设9亿元七年期固息债1480541，票面利率5.49% 北大方正集团30亿元一年期短融 渤海证券10亿元三个月期短融 大众交通 2亿元一年期短融 华能集团25亿元10年期中票 南京国资投资管理控股集团20亿元五年期中票 神火股份 8亿元五年期投资者选择权(3+2)中票 天津港集团15亿元七年期中票 天津港集团15亿元七年期中票 湖南省高速公开建设开发总公司29亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308到期兑付，票面利率6.15% 大连国资投资集团7亿元一年期短融041351049到期兑付，票面利率5.90% 建发股份 5亿元一年期短融041352040到期兑付，票面利率5.80% 陕西延长石油(集团)30亿元一年期短融041355038到期兑付，票面利率5.60% 江苏邗建集团2亿元一年期短融041363016到期兑付，票面利率8.10% 浦发银行15亿元六个月期同业存单111409006到期兑付，发行价97.64元 兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410024到期兑付，发行价98.85元 平安银行 10亿元三个月期同业存单111411002到期兑付，发行价98.85元 杭州银行10亿元三个月期同业存单111490023到期兑付，发行价98.82元 浙江省铁路投资集团10亿元三年期中票1182308到期兑付，票面利率6.15% 07神华宁煤债 078067付息 07横店债 078068付息 09附息国债07 090007付息 13陕延油MTN001 101360017付息 11建行01 1107001付息 11海城债 1180154付息 11晋焦煤MTN1 1182307付息 11天药集MTN2 1182309付息 11粤机场MTN1 1182310付息 12国开43 120243付息 12国开44 120244付息 12昆创控 1280381付息 12苏海集团债 1280382付息 12清控MTN1 1282452付息 12悦达MTN1 1282453付息 12晋铝MTN1 1282454付息 13附息国债23 130023付息 13江阴港城债 1380351付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并 宣布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。 --中国央行周四晚间发布了第三季度货币政策执行报告，报告显示，在8月份国务院多措并举着力缓解企业融 资成本政策发布后，中国企业融资成本高得到一定缓解，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.97%，比上 年12月份下降0.23个百分点。9月末超储率则为2.3%。 11/8公布10月进出口贸易数据 (9月顺差309.4亿美元) 11/10公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (9月-1.8%) 居民消费价格指数(CPI) (9月1.6%) 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/吴芳； 审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申