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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 09:52 BJT

芝加哥期市：供应压力推动玉米和大豆期货小跌，但小麦期货走坚

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 525.75 1.00 +0.19% -2.32% 508.66 50

CBOT玉米 368.75 -1.50 -0.41% -1.34% 367.08 57

CBOT大豆 1012.50 -6.75 -0.66% -1.68% 966.08 55

CBOT稻米 $12.34 -$0.08 -0.64% +0.04% $12.75 43

美国原油 $78.81 $0.13 +0.17% +2.10% $84.42 33

汇率

欧元/美元 $1.248 $0.000 -0.02% -0.49%

美元/澳元 0.858 -0.001 -0.16% -1.85%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/张涛)
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