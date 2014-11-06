台湾汇市：台币实质交易趋贬靠向30.600，因外资买汇力道增温

路透台北11月6日 - 台币兑美元 周四实质交易盘初持续走贬。交易员指出，随着日本央行总裁言论持续延烧，令亚币疲软不振，加以美国期中选举由共和党获得大胜有助于美元涨势，致亚币盘初频频破底，台币实质交投也因此趋贬靠向30.600。
汇银人士并表示，盘初国际美元涨势依旧，亚币则由日圆引领跌势，韩元甚至贬破1,090，吸引外资买汇力道增温，而出口商抛汇卖单价位不断上移，令早盘台币实质交投贬势较趋明显，料台币实质交投将直接测试30.600上方。
〞出口商还是很多，但外资明显汇出，所以台币跌幅压不下来。〞一本地大型银行交易员说。
今日台币盘中低位来到30.625，续创逾七个月新低，前波盘中低位为3月24日的30.667。
当地时间10:00，交易员表示，台北外汇成交量约2.06亿美元，较上日同时段的0.67亿美元明显增加，主要来自外资买汇及出口商抛汇卖需。
他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.530-30.620。
盘初台币主要交易区间在30.520-30.600；上交易日主要区间在30.482-30.520。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价幅度略有缩减；一个月远汇报价 暂报在30.584/30.600左右，上日纽约盘收在30.580。
本地时间10:16时，美元指数 最新报87.408附近，续攀逾四年高位。美元兑日圆 也来到114.73，此前升破114.85触及七年高位。台湾加权股价指数 跌0.24%，报8,940.86点。
日本央行上周宣布扩大货币刺激措施，震撼全球金融市场，央行总裁黑田东彦周三表示，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币政策。
证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超25.80亿台币, 连续八个交易日买超共计597.85亿台币；上交易日为买超70.48亿台币。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.530-30.620
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(记者 詹静宜; 审校 林高丽)