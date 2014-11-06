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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 10:36 BJT

日圆汇率：内阁官房长官称将密切关注汇率波动

路透东京11月6日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，他不能评论汇市，但将密切关注汇率波动。

菅义伟还在记者会上表示，重要的是推进政府的经济政策，而且自然要考虑各种步骤。

美元兑日圆周四升至七年新高，此前美国公布的就业数据向好提高了美元的吸引力。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)
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