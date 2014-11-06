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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 10:44 BJT

韩国金融：企划财政部副长官称将控制韩元走势，使其与日圆同步--媒体

路透首尔11月6日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan称，政府将控制韩元 走势，使其与走软的日圆 同步。

该通讯社还称，Joo是在韩国国会研讨明年预算案的委员会会议上回答议员问题时作出上述回应的。

该消息由韩国联合通讯社旗下金融部门Yonhap Infomax报导。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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