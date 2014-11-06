《中国数据观测》10月出口续两位数增长但低于上月，贸易顺差持续走高

* 公布内容: 中国2014年10月进出口数据 * 公布时间: 11月8日（周六） --调查结果 : 指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 10.6 7~14 15.3 5.6 27 进口(%) 5.5 1.5~12.5 7 7.6 27 贸易顺差(亿美元) 420 300~500 309.4 311 27 --数据要点： 最新路透调查结果显示，西方国家需求旺季带动，加上基数较高，出口继续保持在两位 数增长，但增幅可能低于上月，而去库存压力制约进口需求，外需带来加工贸易进口适度增 长，这使得贸易顺差继续高位运行。 接受调查的27位分析师调查中值显示，10月出口和进口料分别同比增长10.6%和5.5%， 当月贸易顺差料高达420亿美元。 “美国经济持续复苏，有助于我国出口形势的改善。10月仍是我国传统出口旺季，故出 口增速不会明显回落。但需要关注虚假贸易抬头的苗头。”招商证券报告指出。 瑞银证券报告亦指出，近期欧美企业信心双双趋弱，相应地PMI出口订单指数有所回落 ，意味着未来几个月外需基本面可能会面临一定的压力。另外，针对部分商品出口再次出现 高报嫌疑，海关直到10月底才开始调查，因此10月出口虚增的情况可能仍然存在。 进口方面，中金公司报告则认为，受大宗商品价格下跌和投资需求偏弱影响，预计进口 增速降至4%。 招商证券认为，中国内需疲弱，但外需持续改善将带动加工贸易进口的复苏。近期油价 低迷，中国10月进口大量原油。综合以上因素考虑，10月进口增速将有小幅回落。 兴业银行在监测进口先导性指数后认为，对进口具有一定指示性的BDI指数 10 月初回落幅度扩大，但中旬开始再次回升，显示进口整体依然处于低位。 出口维持两位数增长，而进口弱势，将令贸易顺差维持高位。且全球需求总体不旺，中 国贸易条件改善，中国贸易顺差呈现扩大之势。 中国央行货币政策委员会委员陈雨露上周表示，当前人民币国际化重点不是将中国的贸 易顺差变为逆差，而是完成中国从贸易大国向强国转变，今后要继续走好贸易顺差加资本净 流出的人民币国际化路径。 人民日报报导称，第116届广交会周二在广州琶洲国际会展中心闭幕，本届广交会的与 会国际采购商与成交额呈现“双下滑”态势。本届广交会共接待来自211个国家（地区）的 采购商186,104人，比上届广交会减少1.07%；出口成交金额1,792.03亿元人民币（折合291. 6亿美元），扣除汇率波动因素，实际成交金额比2014年春交会同期下降6.1%。 以下为本次路透调查结果： 出口 进口 贸易顺差 （同比%） （同比% （亿美元） ） 4CAST 8.4 3.1 410 Action Economics ~ ~ 330 中国银行 12.0 6.5 431 交通银行 11.0 5.0 438 巴克莱 13.0 5.5 ~ BMO Capital Mark ~ ~ 354 ets 美银美林 10.5 5.0 428 Capital Economic 11.0 5.0 450 s 国开证券 10.0 8.7 362 招商证券 12.2 6.1 444 民族证券 8.0 3.5 405.2 中金公司 10.0 4.0 434 花旗 11.3 5.6 434 中信证券 11.0 6.0 422 光大证券 11.6 4.9 420 高盛 14.0 4.5 500 海通证券 13.0 12.5 359 High Frequency E 10.6 1.5 485 conomics ING 10 7 388 汇丰 11.0 4.0 450 华泰联合证券 9.6 2.8 445 华宝信托 10.7 7.0 400 兴业银行 10.0 4.0 400 瑞穗证券 10.0 7.0 389 Natixis 10.6 6.9 ~ 平安证券 7.0 10.0 300 申银万国证券 10.9 4.2 466 法兴银行 10.0 7.0 388 瑞银 9.0 8.0 354 注：～为数据无法提供。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)