台湾债市：指标五年公债殖利率小升，殖利率曲线趋向平稳

路透台北11月6日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周四微升，大致在平盘附近震荡；但10年期公债殖利率还是下跌，曲线趋平。交易商指出，10年期公债挟着银行业大标的利多，殖利率持续走跌，筹码面很稳定，大有持稳台债的味道。
交易员指出，银行标走高比例的10年公债后，空手的证券商一波全面回补，目前偏多的行情看来仍未结束。不过五年期公债则面临殖利率回档后的休息，平盘震荡，未见明确方向。
〞今年利空的题材都做完了，升息、美元债...。〞一位大型银行交易员说。
她并认为，目前银行的资金运用没有去处，放款拉不起来，宝岛债又面临对陆曝险的上限，因此可投资的标的并不多。目前台湾10年公债殖利率尚且高于日债、德债的水位，在全球的投资报酬率并不差。因此她认为，五年及10年公债的短多行情还可持续。
美国公债收益率周三小涨，因ADP公布的10月民间就业数据强劲，且美股走强令避险公债的吸引力降低。指标10年期公债 收益率报2.351%，升1个基点，盘中高见2.369%，略低于周一触及的三周半高位2.384%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/15 ：1.15-1.17%
• 10年增额公债103/13R ：1.60-1.63%
本地时间1031时最新报价：
• 103/15期五年公债殖利率升0.6基点报1.1650%，成交64亿台币。
• 10年增额公债103/13R发行前交易跌0.35基点报1.6165%，成交41.5亿台币。
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)