《全球主要央行动态》--11月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月30日-11月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，在2015年夏季末升息将会等太久，担心美联储将等待过久才收紧政策，不担心目前通胀略低于2%的目标，美联储不应对美元汇率做出评论，这是财政部的角色。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五表示，美联储没有采取行动因应令人担忧的通胀下跌趋势，有可能损害自身公信力。本周美联储决定结束购债举措，柯薛拉柯塔是唯一一位反对此决定的决策成员。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五称，全球各国央行的通胀目标取得了不错成绩，但面临低利率和资产泡沫风险，应该考虑其他可能更好的方法。

**欧元区**

欧洲央行执委科尔周二表示，欧元区面临失去经济动能和复苏延迟的风险，除非各国为欧洲央行货币刺激举措辅以财政和结构性政策来支持成长。科尔呼吁各政府尽速推动改革来调整经济。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼指出，欧洲央行不应该断言永远不会进行全面量化宽松，但目前可能性不大，也不能每个月都被逼得采取行动。

**英国**

英国央行周三宣布，经纪自营商(broker-dealer)以及集中交易对手(central counterparties)等对英国经济提供重要金融服务的机构，如今将可以申请取用英国央行的资金；先前这项央行服务大多仅局限于银行业者。

**中国**

中国人民银行下发通知称，跨国企业集团原则上在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池，央行对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理，即对跨境人民币资金净流入额设定上限，净流出额暂不设限。

中国人民银行副行长易纲周四表示，要推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易的可兑换程度，加快推进和实现人民币资本项目可兑换。易纲在金融街论坛上指出，最近人民币国际化的步伐加快，在这个当口上，中国加快对外开放，加快金融市场的融合，更有利于中国经济的发展，能够更好的服务于实体经济，使得实体经济从开放中、融资上得到实惠。

**日本和韩国**

日本央行周四公布的10月6-7日会议记录显示，一些日本央行决策官员表示，由于能源价格下滑，通胀率可能暂时降至1%以下。几位委员并担心，通胀可能因为消费者支出缺乏动能而放缓。大多数委员同意，随着产出缺口改善，通胀率可望再次回升。

日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币政策。

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

日本央行总裁黑田东彦表示，QQE目前已产生了预期的效果，上调对汽车、耐久品等商品的影响较久，如果物价下行压力仍存，哪怕是短期的，也可能会伤害通胀预期。日本的物价预期不像其它国家那样稳固，日本经济正处在战胜通缩的关键时刻。

韩国周二公布的会议记录显示，央行委员文宇植(Moon Woo-sik)在10月15日会议上是唯一异议成员，主张利率应维持不变。韩国央行在这次会议上降息25个基点，至2.0%。文宇植指出，韩国经济处于央行7月预估的成长轨道，明年情况将会改善。韩国央行7月时预估今年经济成长率2.8%，但10月时下调预估至2.5%。

韩国央行周一召开紧急会议后表示，将努力防止金融市场在日圆/韩元汇率方面出现羊群行为，并密切关注市场波动情况。

韩国央行周四在报告中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息及中国经济成长放缓，将对韩国金融市场产生重大影响。韩国央行表示，欧元区成长迟滞，加上日圆贬值，也构成短期风险因素，这可能对韩国经济带来不利影响。

**澳洲**

澳洲央行周二连续第14次在议息会议上维持利率不变，称即使消费者目前舍得花钱，但鉴于经济增长前景疲弱，维持刺激政策是审慎之举。澳洲央行按兵不动的结果符合预期，但没有进一步唱低澳元。

**其他国家**

俄罗斯央行周三表示，已经调整对卢布汇率的干预政策，目前将保护卢布汇率所用的资金上限定为每日3.5亿美元。俄罗斯央行在一份声明中称，此举将大幅提高汇率的灵活性，意味着汇率将基本由市场因素决定。

泰国央行决议维持政策利率在2.0%不变，一如预期。

加拿大央行总裁波洛兹周二表示，尽管担心家庭财政失衡等金融稳定性风险，但央行仍需要向疲弱的经济实行货币政策刺激举措。

瑞典央行副总裁Martin Floden表示, 货币政策必须把重点放在拉抬偏低的通胀，家庭债务相关风险必须由其他政策机关加以处理。 (完)

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