《焦点》基建投资再当中国稳增长“急先锋”，民生投入亟需快步跟上

* 舒缓经济下行压力，中国近期频出招

* 铁路投资明显加快，扩投资基建与民生应同步

* 简政放权未放松，四季度经济走稳获共识

作者 沈燕

路透北京11月6日 - 面对经济下行压力仍大的现实，一直强调底线思维、区间调控的中国政府近期出招频密，铁路、机场等公共基础设施投资再度充当“急先锋”，也使四季度经济持稳的预期获共识。

不过分析人士同时指出，尽管基建类投资在稳增长方面可起到立竿见影的效果，但对于立志调整经济结构改善民生的中国而言，政府更应加大对民生方面的投入，从而真正达到拉动消费引擎的目的。

“稳增长要对症下药，吃补品落下的病不能再吃补药治。应该控制投资规模，各地都应当过紧日子，不能一味依赖土地财政，依赖扩大投资保增长。”全国人大财经委原副主任贺铿认为，政府更应该扩大对民生方面的投入，这方面历史欠帐太多。

他并强调，对目前的经济无须过多忧虑，中国经济下行的主要因素是过度投资导致GDP（国内生产总值）分配结构严重扭曲，消费需求失调，令经济增长不可持续。

“稳增长先要稳心态，当前经济形势总体上是稳定正常的。经济结构失衡的问题是长期累积的，不可能依靠短期的一些改革举措就能纠正，这个过程比较漫长，也会比较痛苦。”他称。

中国三季度GDP同比增速降至7.3%的五年半低点；为提振经济，继9月底对楼市调控松绑后，中国四季度明显加快了扩大投资的步伐，仅10月下旬至今发改委批复的铁路和机场投资规模就达7,000亿元人民币，同时稳定外贸鼓励进口及刺激消费的举措亦不断。

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**四季度经济有望持稳**

尽管对“房地产绑架中国经济”的说法从没有官方定论，但本轮中国经济下滑无疑与楼市的持续下行令投资下降息息相关。

迫于稳经济要先稳楼市的现实需要，中国9月底出台松动房贷稳定楼市的举措，此举亦被看作是四季度中国经济走稳的关键因素。

中国央行和银监会9月30日发文，松动房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。

中国国家信息中心高级经济师祁京梅表示，楼市调控行政手段的退出对楼市和中国经济的长远发展都是有利的，因为过份的行政限制会使将来市场调整的压力更大。

“以前因为有很多城市采取限购，开发商很难获得正常的市场信息来判断下一步的投资行为，现在很多城市已经取消限购，开发商可以通过市场供求来判断需求是不足还是过剩，也是让其回归市场化的正确选择。”她称。

她并认为，随着楼市正常回温，加之四季度投资明显加快以及政府出台的诸多稳经济政策，估计四季度经济会维持在7.3-7.4%的增幅，完成全年7.5%左右的目标问题并不大。

而在三季度并不乐观的数据发布后，中国高层亦在多个场合表态，中国有信心完成年度经济增长目标。

工信部此前也预测，尽管工业面临很多下行压力，但综合来看积极的方面还是多一些，整个工业经济继续在向好的预期方向发展，初步预测四季度工业经济运行将延续三季度基本平稳态势。

**大手笔投基建别忘投民生**

尽管基建投资再担稳增长重任，但专家们认为，要提高消费对经济的拉动作用，民生方面的投资更须加力，包括养老、医疗、社会保障等方方面面。

“发改委近期密集批复的项目是早就储备好的，只是以前有些看不准，加之进行简政放权改革项目都压着，四季度经济下行压力比较大，所以集中批复的很快。”一位不愿具名的官方人士称。

该位人士称，今年的经济形势有些反复，二季度回稳，三季度又往下走，外部国际环境动荡，内部又要调结构，化解过剩产能，需求又不旺，“三期叠加”的压力集中显示，使得中国经济整体面临比较大的压力。

国际知名投资银行--瑞银稍早即预计，2015年和2016年中国经济增长率将分别放缓至6.8%和6.5%，房地产市场持续放缓是主要拖累；不过经济增速放缓至7%下方，不会给就业市场带来困扰。而此前世界银行已呼吁中国将2015年经济成长目标降为7%。

“公共基础设施需要政府投资，民生方面更要政府加大投资。”国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河坦称，中国在这方面仍显不足。

他建议，在消费没有大的增长情况下增加公共投资，主要用于经济增长中短板制约方面，特别是制约城乡居民消费的公共设施方面，包括农业农村基础设施，贫困落后地区交通设施，重大水利设施，节能环保，社会事业建设等领域。

财政部数据显示，今年1-9月，农林水支出9,043亿元，同比增12.2%；社会保障和就业支出11,957亿元，同比增13.1%；医疗卫生与计划生育支出6,989亿元，同比增长12.4%；教育支出14,912亿元，同比增长11.1%。