全球经济：以改革创新驱动经济复苏，加快亚太自贸区进程--习近平

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，当前世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素；应全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力。大力推进亚太自由贸易区进程，尽早将愿景变成现实。

习近平在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议致开幕辞时称，经济发展从传统的要素驱动、出口驱动转变为创新驱动、改革驱动，使市场在资源配置中起决定性作用。应该深入推进区域经济一体化，打造有利于长远发展的开放格局。

习近平指出，后国际金融危机时期，增长动力只能从改革中来，从创新中来，从调整中来；要创新发展理念，通过结构调整释放内生动力，改变市场管理模式，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

针对亚太自贸区的建设，习近平说，“亚太经合组织应该发挥引领和协调作用，打破种种桎梏，迎来亚太地区更大范围、更高水平、更深层次的新一轮大开放、大交流、大融合。”