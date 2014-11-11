全球经济：以改革创新驱动经济复苏，加快亚太自贸区进程--习近平

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，当前世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素；应全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力。大力推进亚太自由贸易区进程，尽早将愿景变成现实。
习近平在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议致开幕辞时称，经济发展从传统的要素驱动、出口驱动转变为创新驱动、改革驱动，使市场在资源配置中起决定性作用。应该深入推进区域经济一体化，打造有利于长远发展的开放格局。
习近平指出，后国际金融危机时期，增长动力只能从改革中来，从创新中来，从调整中来；要创新发展理念，通过结构调整释放内生动力，改变市场管理模式，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。
针对亚太自贸区的建设，习近平说，“亚太经合组织应该发挥引领和协调作用，打破种种桎梏，迎来亚太地区更大范围、更高水平、更深层次的新一轮大开放、大交流、大融合。”
他并强调，应该加快完善基础设施建设，打造全方位互联互通格局，多一些协调合作，少一些规则障碍。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。