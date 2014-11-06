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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 11:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至14个月低点，经济数据及选举结果支撑美元

路透首尔11月6日 - 韩元兑美元 周四跌至14个月低点。美国经济数据良好，以及共和党在期中选举中获胜，提振美元。

0215GMT，韩元/美元 报1,089.5，略高于盘初触及的低点1,090.0，这是2013年9月9日以来的最低水准。

“共和党赢得选举，令人预期美联储可能加快紧缩步伐，从而进一步提振美元，”Daishin Economic Research Institute的分析师Hong Seok-chan表示。

“但最近美元的急升走势可能引发一些获利了结，尤其是出口商可能卖出美元用于国内结算，”他补充道。

日圆/韩元 走低，略高于周一触及的六年新低。

三年期韩国公债12月期货 上涨7点至108.32。

0215 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,089.5 1,083.6

日圆/韩元 9.4887/947 9.5026

韩国公债期货 * 108.32 108.25

韩国综合股价指数 1,935.15 1,931.43

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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