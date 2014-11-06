投行观点：不排除中国年底出台国企改革总体方案的可能性--中金

路透北京11月6日 - 中国国企改革总体方案迟迟没有出台，但从近期国企改革的案例来看，国企自身改革的主动性很高。中国国内投行--中金公司判断，中央各部门对国企改革的总体原则在认识上正在取得更多共识，不排除在今年底出台国企改革总体方案的可能性。

中金周四在最新研究报告中预计，新一轮国企改革可能在如下方面取得突破：混合所有制加速推进，市场化薪酬的改革方向坚持不变，股权激励的大门没有关闭、但预计可能采取分步走策略等。

以下为中金报告的要点摘录：

从近期国企改革的案例来看，国有企业自身改革的主动性很高，各主管部门的压力在上升，国企改革总体方案在加速推进，不排除在今年底出台国企改革总体方案的可能性。

新一轮国企改革可能在以下几个方面取得突破：

1、混合所有制加速推进，在国家控股问题上保持灵活性，对不同类别的国有企业采取不同的处理方式。预计总体方案更加突出混合所有制在提升公司治理、消除垄断、放开民间资本投资领域、实现国有资本退出、提升国民经济效率等方面的重要作用。 对于一般性竞争行业，国有资本不一定要绝对控股，对部分行业比如轻工、纺织等甚至可以逐渐退出；对于公益性行业，国有资本还需承担更多的责任；对于关系国民经济命脉和国计民生、重要资源、重要支柱行业、重要技术以及烟草等特殊行业，国有资本可能还要绝对控股，但对于其中的部分业务环节允许加大非国有比重。混合所有制的关键问题是交易过程的公开透明，消除国有资产贱卖的可能性。 2、市场化薪酬的改革方向坚持不变，未来国企高管薪酬将区别对待。当前国企高管任用没有完全市场化，高管限薪有道理，但针对市场上对未来高管限薪可能全面化的担心，我们判断这种担心误读了高层讲话的初衷，因为这种担心本质上违背高层强调的市场化改革方向。 高管限薪主要针对于国家任命的企业领导，他们还继续享受着国家给予的各种政治待遇；对于垄断行业的高管薪酬，公司经营与其个人能力关系不大，一定程度的限薪也有必要；对于市场化聘用的高管将实行市场化薪酬。

3、股权激励的大门没有关闭，但预计可能采取分步走策略，一般性竞争行业、中小型国企、地方国企或者有必要退出的国企可能先走一步。员工持股和管理层持股是激励机制的重要部分，可以将员工利益与公司未来表现挂钩，国企改革不可能抛弃这一有效的市场手段。 4、着眼于培养企业国际竞争力、配合国家走出去战略的需要，成立投资公司，加快国有企业的兼并重组，提高产业集中度，改善国有企业整体布局，最终形成一批具有国际竞争力的中国企业。过去，国企经营边界扩张较快，铺摊子、上项目造成部分行业产能过剩、产业集中度降低，浪费资源。