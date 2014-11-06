《KEMP专栏》美国过时的原油出口管控规定摇摇欲坠

**跨大西洋伙伴？**

对于这些仍存在的原油出口管控举措，它们的主要影响就是扭曲原油和精炼油品市场的贸易活动（同时也因此为律师们带来大量有利可图的打官司生意）。

美国和加拿大长期以来存在于理论的自由贸易区构想，现在在原油领域已经实际成立。但就像其他区域性自由贸易协议，这个自贸协议对于贸易区以外的其它贸易伙伴给予歧视待遇。

美国原油若出售到其它地区炼厂，利润可能更高且更有效率，但实际上，这些出口管控却使得这些原油不得不流向加拿大。

以欧盟为例，美国原油出口管控令欧洲的炼厂受到明显的不公待遇。欧盟为此开始敦促美国，要求取消出口管控，以完善最终落实的跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)。

全球最大的独立石油贸易商--维多的总裁Ian Taylor表示，“我认为，美国毫无疑问地将面临内部压力，以及来自欧洲之类的外部压力，欧洲应会向美国施加更多压力”要求放松管控。

**国会需要采取行动了**

与此同时，仍在维持的出口管控看起来格外尴尬，它们无法保护美国消费者和企业免于燃料短缺的风险，不能限制价格上涨，甚至再也无法真的阻止原油出口。这些举措只是造成了许多的扭曲，法律上的不确定性，以及为游说人士、律师和政府雇员们提供了充分的就业岗位。

在2014年1月，美国参议院能源和自然资源委员会的知名共和党人Lisa Murkowski就公开宣称这些出口管控举措是“过时的”，并坚持认为“是时候革新这个繁冗的法规框架，使之更适应21世纪的美国需要，美国应在能源、环境和贸易领域树立前瞻和面向世界的领导人角色。”

在那个时候，Lisa Murkowski还仅仅属于力量不强的少数派。而从2015年1月开始，她可望成为该委员会的主席，在能源事务上成为共和党内最具影响力的决策者之一。要知道，随着明年国会重开，共和党将同时把握参众两院。

国会是时候采取行动了。（完）